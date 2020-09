Les promoteurs agricoles, hommes et femmes, dans les gouvernorats de Béja, le Kef, Kasserine, Sidi Bouzid, Kébili et Mahdia, pourraient bénéficier d’un renforcement des capacités dans le cadre d’un projet tuniso-italien d’accompagnement baptisé “ProAgro”.

Un appel à manifestation d’intérêt a été déjà lancé pour la présentation des projets agricoles, jusqu’au 25 septembre 2020, a-t-on indiqué, sur la page officielle du projet sur Facebook.

En effet, le projet “ProAgro”, qui cible les secteurs agricole et l’agroalimentaire, vise le renforcement des capacités de 400 micro entreprises porteuses d’initiatives d’entrepreneuriat agricoles et agro-alimentaires dans les filières du lait, des cultures maraîchères, des dattes, des plantes aromatiques et médicinales et de l’olivier.

Lancé en collaboration avec l’Agence de promotion de l’investissement agricole et d’autres partenaires locaux, le projet Proagro, s’inscrit dans le cadre du soutien au développement des micro-entrepises agroalimentaires durables et à la création d’emplois dans les zones défavorisées de Tunisie.

Les promoteurs intéressés dans les régions précitées pourraient présenter leurs projets en remplissant un formulaire de candidature en ligne, accessible à travers ce lien : http://form.jotform.com/.