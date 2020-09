L’Ordre des architectes de Tunisie (OAT) a appelé, mercredi 2 septembre, ses affiliés à un sit-in, vendredi 4 septembre 2020, pour protester contre l’amendement de l’arrêté du ministre de l’Equipement et de l’Habitat du 26 novembre 1991, fixant les procédures et critères de désignation des prestataires de droit privé pour la réalisation des projets de bâtiments civils, par le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire.

L’OAT estime que le département ministériel a apporté, sans consultation de la profession, des ajustements profonds au projet de l’arrêté en question par rapport aux versions antérieurement proposées par le ministère lui-même et par rapport aux recommandations de l’Ordre.

“Ces amendements contredisent les principes d’équité, de transparence et de concurrence et consacrent la politique d’exclusion au détriment de la profession et de l’intérêt national “, a encore souligné l’ordre.

L’OAT appelle ainsi le ministère à revenir sur sa décision et à retourner aux négociations, menaçant de recourir à toutes les dispositions réglementaires pour faire recours contre le texte amendé et suspendre son application.

Il a fait savoir, par ailleurs, qu’une correspondance a été adressée au chef du gouvernement pour stopper les procédures d’émission de cet arrêté.