La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) a exprimé, mercredi, son soutien au “gouvernement d’action” proposé par le Chef du Gouvernement Hichem Mechichi et sa disposition à adhérer au programme de sauvetage dont les grandes lignes ont été présentées le jour du vote de confiance.

La CONECT a réitéré son appel à organiser un congrès national de sauvetage économique qui devrait aboutir à instaurer un nouveau contrat social et une trêve politique et sociale à laquelle a appelé le Chef du gouvernement dans son discours devant le parlement.

Elle a exhorté ses affiliés à être prêts à adhérer à l’effort national qui sera conduit par le gouvernement pour stopper l’hémorragie de l’économie nationale, sauver les entreprises et leur permettre d’assurer leur rôle social.

La CONECT a rappelé que stopper l’hémorragie et favoriser la relance économique passe inévitablement par l’assainissement du climat social et le rétablissement de la valeur travail pour protéger les entreprises et garantir la reprise de l’investissement national et étranger.