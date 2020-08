La société One Tech Holding proposera de distribuer un dividende de 250 millimes par action, au titre de l’exercice 2019, et ce lors de l’assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le 29 septembre 2020.

Selon le projet de résolution qui sera présenté, à cette occasion, l’ensemble des dividendes qui seront distribués, sur proposition du conseil d’administration, représentera une valeur globale de 13,4 Millions de Dinars (MD) à prélever sur la prime d’émission.

Toujours selon ledit projet de résolution, que la société vient de publier sur le site de la Bourse de Tunis, l’assemblée générale ordinaire sera une occasion pour examiner et approuver les états financiers individuels et consolidés arrêtés de la société et du groupe One Tech de l’exercice 2019.