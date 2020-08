Le président de la république, Kais Saied, a reçu, jeudi après-midi, à Carthage, Walid Zidi, candidat proposé au portefeuille des Affaires Culturelles dans le gouvernement de Hichem Mechichi.

A cette occasion, Walid Zidi a offert au chef de l’Etat une copie du Coran en Braille, édité par l’Union nationale des Aveugles de Tunisie (UNAT).

Selon un communiqué de la présidence, la rencontre a permis d’évoquer le parcours éducatif et professionnel de ce jeune Docteur en Littérature arabe.

Le président Saied a rendu hommage à Walid Zidi pour son obtention d’un Doctorat en Littérature arabe ce qui constitue “une première en Tunisie “, lit-on de même source.

Il a salué la persévérance et la capacité de Zidi à se surpasser et à surmonter les différents obstacles. La cécité a été un motif pour lui afin d’aller de l’avant dans la recherche du savoir et de l’excellence.

Le président a exprimé son soutien à la candidature de Walid Zidi au poste de ministre des Affaires Culturelles, se déclarant convaincu que Zidi est capable d’assumer pleinement sa cette responsabilité.