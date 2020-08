La campagne de protection des régimes de dattiers a démarré dans toutes les oasis du gouvernorat de Kébili en vue de les préserver contre les mauvaises conditions climatiques, et ce en les couvrant notamment de moustiquaires qui protègent contre les pluies et sauvegardent la qualité et la valeur nutritives des dattes.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Brahim Jallouli, chef de service au commissariat régional au développement agricole à Kébili, a indiqué que plus de 36 millions de régimes de dattes dont 33,3 millions de variété “Deglet Nour” ont été pollinisés et vaccinés. Parmi ces régimes, 18 millions seront protégés par des moustiquaires (12 millions) et du plastique (6 millions) contre 17 millions l’année dernière.

Dans ce contexte, les agriculteurs ont regretté la hausse du coût de l’opération de protection des dattes compte tenu de l’augmentation du prix du plastique, de la moustiquaire et de la main d’œuvre, rappelant que le coût d’emballage des régimes pour un palmier-dattier varie entre 8 et 15 dinars, ce qui explique d’ailleurs pourquoi plusieurs agriculteurs peinent à effectuer cette opération de protection nécessaire pour la préservation de la qualité de la récolte.