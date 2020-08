Environ 88% des agents de l’Etat considère qu’il est prioritaire pour le gouvernement, d’adopter une stratégie nationale d’Intelligence Artificielle (IA), selon une enquête sur “la perception de l’intelligence artificielle dans le secteur public”, parue en juillet 2020.

Réalisée par le ministère de l’industrie et des PME, auprès d’une échantillon composée de 1000 agent de l’Etat, à savoir des hauts cadres de la fonction publique (exerçant au sein des ministères, des établissements publics et des collectivités locales), cette enquête vise à comprendre la perception actuelle des agents publics de l’IA et de ses implications.

En fait, 50% de la population interrogée estime que leur administration dispose d’un volume de données suffisant pour implémenter des projets IA en Tunisie.

Toujours selon la même enquête, 90% de la population interrogée considère qu’il est prioritaire, aussi, d’améliorer le service public grâce à l’IA.

87% des interviewés soulignent l’impératif de soutenir les startup IA, et 88% appellent à la mise en place d’un mécanisme de financement dédié à l’IA. 91% de l’échantillon considère indispensable de soutenir la recherche et le développement (R&D) en IA.

Par ailleurs, 87% de la population interrogée considère qu’il est prioritaire de gérer les risques éthiques en matière d’IA (cyber-sécurité, vie privée…).

L’enquête s’inscrit dans le de la stratégie du Ministère de l’Industrie et des PME de passage vers l’industrie 4.0.