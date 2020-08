[TRIBUNE] La solitude de la douleur

Par Amel Chaker

Tu aurais eu 59 ans… Si jeune… Si gentil… Si arrangeant… Je ne vais pas revenir sur tes qualités que tout le monde connait et ressasse… Que tout le monde me répète comme si cela devait me consoler… Ces qualités qui ne t’ont rien valu sinon un cœur gros du chagrin de la trahison… des coups bas… de la bassesse de ceux qui – toi parti- ce sont pris pour les seigneurs du pays et ont foutu la pagaille.

Je me rappelle mon choc en ouvrant la porte à un flic flanqué d’un huissier me demandant:

المتهم سليم بن امحمد بن الهادي شاكر””

J’avais répondu:

“متحشموش تحطوا كلمة متهم في نفس الجملة مع الهادي شاكر”

On voulait te coller une histoire de corruption… à toi qui est parti en laissant 53 dinars sur ton compte… mais tu dérangeais, tu concurrençais, tu étais trop fort, trop aimé et apprécié… il fallait te massacrer… quelqu’un d’autre de plus puissant s’en est chargé (quoique !!?) d’une manière définitive.

مشيتو خليتهالهم واسعة و عريضة.

Mais ne t’en fais pas, ils n’ont pas fini de payer… le patrimoine haine de certains est ahurissant. Si c’est vrai que vous autres disparus continuez à observer ceux laissés derrière, alors pardonne moi de n’avoir pu te laisser reposer en paix par ma douleur que personne ni rien n’est arrivé à apaiser, et je ne peux te promettre que cela arrivera un jour.

Console-toi que nous soyons entourés par une poignée d’amis, de grands “Mecs” dans le sens éthique du terme et certainement pas grâce à une quelconque fonction ou une aisance pécuniaire.

Je me tourne toujours vers les mêmes en cas de besoin, Hakim, Hedi, Sofiane, Souheil, Lilia, A. Masmoudi, Wafa, Feyza, Olfa…à ceux-ci sont venus se greffer d’autres amis loyaux, Si Hichem M. que tu as à peine connu et tant apprécié, qui me soutenait à l’Hôpital militaire pour m’empêcher de m’effondrer, il est resté modeste et accessible, la vie le lui a bien rendu, que Dieu lui vienne en aide;

Si Nizar Y. que tu n’as jamais rencontré, mais qui s’est montré si modeste, si aimable; Si Abdelatif M., aimable et serviable (à ses détracteurs et aux miens, je dis que je parle de l’homme, et que les orientations m’importent peu, je ne suis vraiment pas dans l’hypocrisie de certains!); Si Mejdi H. dont la gentillesse et la disponibilité m’ont étonnée…

Tout ceci est un baume sur le cœur qui ferait oublier les ingrats, les durs, les cœurs noirs et impitoyables, parmi les anciens soi-disant copains et la famille… surtout cette dernière…, SANS BIEN SÛR GÉNÉRALISER, mais je n’oublie rien.

Je t’avais déjà dit qu’en partant tu as été épargné de la déchéance de ce pays et la bêtise de ses hommes; sache encore une fois que tu es mieux là où tu es, quoique cela me coûte.

Bon anniversaire mon cœur.

Amel Miled Chaker