Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche est parvenu à un accord avec les marins-pêcheurs ayant subi des dommages en 2019, dus au phénomène de la “marée rouge”, selon ce département.

En vertu de cet accord, intervenu vendredi 21 août 2020, le ministère procédera prochainement au versement de la première tranche des aides de 5,6 millions de dinars (MDT) décidées au profit des opérateurs de la pêche côtière.

Cet accord a été conclu lors d’une séance de travail présidée par le ministre de l’Agriculture, Oussama Kheriji, et tenue en présence des présidents des Unions régionales de l’agriculture et de la pêche de Mahdia, Sfax et Médenine ainsi que du président de l’UTAP, et du secrétaire général de la Fédération nationale de la pêche côtière et de l’aquaculture.

En 2019, le phénomène de la marée rouge s’est particulièrement aggravé, provoquant la mort des poissons et une vague de protestations parmi les marins-pêcheurs. Ainsi, les opérateurs de la pêche côtière de Gabès, ont observé à la mi-décembre 2019, un mouvement de protestation, réclamant leur droit à l’indemnisation.

En 1994, ce phénomène marin annuel à provoqué la mort du plus grand nombre des poissons, soit entre 1 et 2 tonnes par kilomètre.

La marée rouge est due à la prolifération d’un type de micro algue, quand plusieurs facteurs sont réunis, à l’instar des précipitations, la forte salinité de l’eau de mer et la présence de grands courants d’eau. Ces algues sécrètent des toxines qui entraînent la mort des poissons.