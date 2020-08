Le nombre total de coopérants et d’experts tunisiens recrutés à l’étranger dans le cadre de la coopération technique depuis le début de l’activité de l’Agence tunisienne de coopération technique et jusqu’à fin juillet 2020 a atteint 20244, selon les dernières statistiques publiées par l’agence sur son site internet.

Les pays arabes arrivent en tête des pays les plus demandeurs de la main-d’œuvre tunisienne avec 14 807 coopérants, suivis des pays européens (3 021 coopérants), de l’Amérique (1 683), des organisations internationales (279), des pays africains (362), des pays asiatiques (75) et Australie (17 coopérants).

Le secteur de l’éducation occupe la plus grande part du total des recrutements, avec 9 642 cadres éducatifs, suivi de la santé avec 4 693 cadres, puis l’administration et la gestion (1 015), le tourisme, l’hébergement et la restauration (671), et 19 compétences tunisiennes recrutées dans le secteur de l’agroalimentaire.