L’activation du mémorandum d’entente signé en 2018 entre la Tunisie et les Iles Comores portant sur les projets de coopération sud-sud, a été au centre d’une rencontre mardi entre le directeur général de l’office national de la famille et de la population (ONFP) Mohamed Douaji et la directrice générale de l’agence comorienne de coopération internationale Fatoumia Bazi, en présence du directeur général de l’agence tunisienne de coopération technique (ATCT) Mohamed Blidi.

A cette occasion, la directrice générale de l’agence comorienne a exprimé le souhait de son pays d’établir un partenariat avec l’ONFP en vue de tirer profit de son expérience avant-gardiste en matière de renforcement des compétences et des connaissances dans les domaines de la famille, de la santé de l’enfant et de la santé reproductive.

De son côté, le directeur général de l’ONFP a exprimé la disposition de son établissement à interagir positivement avec cette proposition, rappelant l’expérience de l’office dans les secteurs de la formation, de l’apprentissage et des recherches, outre l’aide technique fournie à plusieurs pays africains et arabes.

Il a affirmé que l’ONFP poursuivra son rôle vital en matière de renforcement des relations de coopération sud-sud et mettra son expérience et son savoir faire à la disposition des pays souhaitant renforcer leur programmes dans les domaines de la famille et de la population.

Au cours de sa visite, la directrice générale de l’agence comorienne a pris connaissance des centres spécialisés de l’ONFP, tels que le centre de formation et d’études en matière de santé reproductive et de population et le centre de production audio-visuelle.