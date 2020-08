Le coût lié aux restrictions sur les voyages mises en place face à la pandémie de COVID-19 est clair pour tout le monde.

Entre janvier et mai 2020, la baisse soudaine et rapide du nombre d’arrivées de touristes a coûté, selon les estimations, 320 milliards de dollars, soit trois fois plus que l’impact de la Grande Récession de 2007-2009 sur notre secteur, et ce pour les cinq premiers mois de l’année.

La réouverture des frontières au tourisme est un soulagement bienvenu pour les millions de personnes qui dépendent de notre secteur. Mais à elle seule, cette réouverture ne suffit pas, surtout au vu des récentes annonces et mesures qui semblent être toujours plus éloignées de la coordination internationale que l’OMT appelle de ses vœux depuis l’apparition de la pandémie.

En ces temps incertains, le monde entier a besoin de messages forts, clairs et cohérents. Personne n’a besoin de mesures politiques qui font fi du fait que c’est ensemble seulement que nous sommes plus forts et capables de surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés.

Ceux qui occupent des postes de direction et d’influence ont reconnu l’importance du tourisme pour l’emploi, l’économie et le rétablissement de la confiance. Ce n’est que le premier pas. Ils doivent désormais faire tout leur possible afin que les personnes recommencent à voyager, en respectant et en appliquant tous les protocoles qui font partie de la nouvelle réalité.

Comme l’OMT l’a dit dès le début de cette crise, les gouvernements ont le devoir de privilégier la santé de leurs citoyens. Mais ils ont aussi la responsabilité de protéger les entreprises et les moyens de subsistance. Trop longtemps, et dans de trop nombreux endroits, l’accent a été mis de manière excessive sur le premier aspect. Et nous en payons aujourd’hui le prix.

D’autres voies sont possibles. Le secteur du tourisme a une longue histoire au cours de laquelle il a su s’adapter et relever les défis auxquels il était confronté.

Ces dernières semaines, le tourisme mondial a montré la voie en trouvant et en mettant en œuvre des solutions qui nous aideront à nous adapter à la nouvelle réalité, alors que nous attendons un vaccin qui ne sera peut-être pas disponible avant de nombreux mois.

Des tests rapides mais rigoureux dans les ports et les aéroports, ainsi que des applications de traçage et de suivi, ont le potentiel de relancer le tourisme en toute sécurité, en s’appuyant sur la courbe d’apprentissage du comportement des individus et des sociétés au cours de ces derniers mois difficiles.

Il faut que ces solutions soient pleinement adoptées, et pas seulement explorées avec prudence. Tout retard serait catastrophique et risquerait de réduire à néant tous les progrès que nous avons accomplis pour que le tourisme devienne un véritable pilier du développement durable et solidaire.

De plus, ce sont les plus vulnérables de nos sociétés qui seront le plus durement touchés car ceux qui sont les mieux protégés contre les répercussions socio-économiques de l’arrêt du tourisme ne cessent d’appeler instamment à la prudence.

Les actions unilatérales sur le court terme auront des conséquences dévastatrices sur le long terme. Dans l’ensemble, les personnes ont appris à se comporter de manière responsable. Les entreprises et les services ont mis en place des protocoles et adapté leurs activités. Il est temps que ceux qui prennent les décisions politiques comblent les écarts, afin que nous puissions tous avancer ensemble.

Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l’OMT