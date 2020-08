Quelque 16 artisans et entreprises artisanales de Sidi Bouzid et Jendouba participent, du 17 au 22 août 2020, aux journées promotionnelles de l’artisanat et organisées par l’Office national de l’artisanat tunisien, à la Galerie de l’Information à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, a fait savoir l’ONAT.

Plusieurs métiers de l’artisanat seront représentés durant les journées d’exposition à savoir le tissage traditionnel, les tapisseries murales, le corail, ” le Hayek “, les bibelots, le rotin et la distillation des plantes aromatiques et médicinales.

Ces journées visent à soutenir les artisans et les entreprises artisanales des régions intérieures pour leur permettre de commercialiser leurs produits et surmonter les difficultés causés par la crise du Covid-19.

L’office prend en charge les frais de séjour et de transport des artisans participants, en concrétisation du principe de discrimination positive qu’il a adopté pour assurer l’égalité des chances entre les régions de l’intérieur.

L’exposition est ouverte tous les jours de 10h du matin à 19h heures.