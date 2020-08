L’Organisation internationale de la gouvernance locale (OIGL) et l’Union africaine pour la diffusion de la culture des droits de l’enfant ont signé, vendredi 14 août 2020 à Tunis, un accord de partenariat de trois ans, visant à organiser des sessions de formation au profit des cadres de l’Union, pour la consécration de la culture des droits de l’enfant dans les écoles primaires.

A l’issue de la cérémonie de signature, le président fondateur de l’Union africaine pour la diffusion de la culture des droits de l’enfant, Tarek Chaibi, a indiqué qu’en vertu de cet accord, des sessions de formation seront organisées au profit des cadres de l’Union dans 17 pays africains sur une période de trois ans pour qu’ils puissent, à leur tour, former des enfants des écoles primaires dans le domaine de la culture des droits de l’Homme.

De son côté, la présidente de l’Organisation mondiale de la gouvernance locale , Ahlem Arfaoui, a expliqué que la signature de cet accord, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Organisation, à travers tous ses programmes, pour investir dans les enfants, “car ce sont les hommes de demain et les dirigeants du pays dans l’avenir”, a-t-elle dit, affirmant que l’objectif premier de cette convention, consiste à éduquer les enfants sur le dialogue, la démocratie constructive, les valeurs du patriotisme, le développement durable, la paix et la sécurité.

Dans le même contexte, elle a déclaré que l’Organisation a lancé cette année une initiative internationale sur le thème “Nos enfants et nos jeunes sont des ambassadeurs pour la paix et la démocratie”, dans l’objectif d’encourager les jeunes à contribuer à la diffusion du concept de la paix et de la sécurité, ajoutant que l’Union africaine pour la diffusion de la culture des droits de l’enfant, deviendra un partenaire de l’Organisation dans cette expérience qui sera couronnée plus tard par un Forum international qui se tiendra aux Etats-Unis avec la participation d’enfants et de jeunes de 15 pays arabes, dont la Tunisie.

Outre le forum international, l’Organisation œuvrera à mettre en place un réseau international d’ambassadeurs pour la paix et la démocratie parmi les enfants et les jeunes participants, a fait savoir Arfaoui, rappelant qu’elle a lancé un certain nombre de sessions de formation au profit des cadres des ministères de l’Education et de la Femme, sur les questions de gouvernance locale, de démocratie et de dialogue.

A noter que l’Union Africaine pour la diffusion de la culture des droits de l’enfant est une organisation internationale africaine basée à Tunis, qui a démarré ses activités depuis deux mois, et œuvre pour soutenir les droits de l’enfant, renforcer leur encadrement en Tunisie et dans d’autres pays africains (17 bureaux). Elle œuvre également à soutenir les efforts de l’Etat dans ce domaine. L’Union organisera son congrès constitutif, les 28, 29 et 30 août courant à Mahdia.

L’Organisation internationale pour la gouvernance locale, basée à New York, aux Etats-Unis, compte 46 succursales dans les différents continents du monde, dont la succursale de Tunis. Il s’agit d’une organisation qui œuvre à atteindre les objectifs de décentralisation et de développement durable.