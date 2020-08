L’universitaire et expert économique, Fathi Nouri, a appelé, au cours de sa rencontre avec le chef du gouvernement chargé de former le nouveau gouvernement, Hichem Mechichi, à valoriser le rôle des entreprises publiques et privées, étant donné l’importance de leur contribution à la création de richesses.

Dans une déclaration aux médias, à l’issue de sa rencontre, vendredi, avec Mechichi, au Palais Dar Dhiafa à Carthage, il a fait savoir qu’il a présenté des propositions qui portent sur cinq axes liés au développement et la finance publique, outre les secteurs sensibles, notamment l’énergie.

Nouri n’a pas révélé les détails de ces propositions, soulignant qu’elles touchent la révision du volet financier du secteur de l’énergie, la reprise du rythme de la croissance et la méthode de travail du futur ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Selon l’universitaire, la sortie de la crise actuelle nécessite la mise en œuvre de solutions urgentes et d’autres à moyen et long termes, exprimant son espoir de voir former un nouveau gouvernement capable de diriger le pays pendant une période qui lui permettrait de mettre en œuvre ses programmes (au moins 3 ans) vu la difficulté d’atteindre les objectifs fixés dans une courte période.