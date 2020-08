Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a dénoncé, la ” très mauvaise gestion de la cimenterie d’Om Klil à Tajerouine ” (entreprise publique), cela sous-entend une certaine forme de corruption administrative, ce qui requiert l’ouverture d’une enquête par les organes de contrôle.

Taboubi, qui s’était rendu au siège de l’entreprise, mardi 11 août s’est dit “choqué par l’état de dévastation de l’institution et du sabotage de la production, qui se retrouve détruite à environ 50%”. Il estime que ” la corruption a également affecté la qualité de fabrication du ciment “, qu’il a qualifiée de ” médiocre et qui ne répond pas aux normes, faisant de la société un symbole de corruption et de mauvaise gestion “, selon ses propos.

Ceci étant, Taboubi a renouvelé l’attachement de l’UGTT au secteur public et à la nécessité de le réformer dans la perspective d’améliorer le rendement socio-économique de toutes les institutions publiques, et ce ” dans le cadre du dialogue et du partenariat, sur la base d’une vision centrale dont les contours seront tracés par l’UGTT dans le respect des dispositions de la bonne gouvernance “, a-t-il ajouté.

Om El Klil est une entreprise publique spécialisée dans l’industrie du ciment, située à Tajerouine dans le gouvernorat du Kef, dont l’Etat détient plus de 90% de son capital qui s’élève à 34 millions de dinars, selon le site officiel de l’entreprise.