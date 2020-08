Actualité oblige, la conférence annuelle du club finance de l’ATUGE (association des Tunisiens des Grandes écoles) aura lieu au du thème «Les défis de l’industrie financière face aux nouvelles chaînes de valeur mondiales (CVM)», et ce le mardi 11 août 2020 à l’hôtel Concorde – les Berges du Lac à Tunis.

Pour intervenants, l’ATUGE a fait appel à Marouane EL ABASSI (gouverneur de la Banque centrale de Tunisie), Nizar Yaïche (ministre des Finances), Ferid Belhaj (vice-président à la Banque mondiale, et Mohamed Kallala, Head of Global Markets CIB NATEXIS). Et Mouna Ben Halima (vice-présidente de l’ATUGE Tunisie) aura la lourde tâche de modérer les débats.

Dans la présentation du thème, l’ATUGE souligne que la mondialisation des économies et la contribution de l’ouverture à la prospérité des nations est remise en cause, chaque fois que le monde est secoué par une crise. Quelle que soit l’opinion qu’on peut avoir de l’ouverture et quelle que soit sa forme – multilatérale, régionale, commerciale, financière, technologique ou relative à la mobilité des personnes -, la protection a souvent été la réponse des pays les plus développés aux crises, pandémies …

Comme exemples, l’ATUGE cite la crise financière mondiale de 2008, qui a vu la croissance du commerce basé sur les chaînes de valeur mondiales (CVM) mais aussi celle du commerce international classique ralentir. Cette tendance est expliquée principalement par la robotisation de certaines tâches dans les pays d’origine, par l’augmentation des salaires dans les pays émergents qui ont jadis profité de la délocalisation et par des relocalisations.

La récente crise de la Covid-19 a mis en exergue l’importance de la réorganisation des CVM en tant que stratégie très probable à adopter par les pays développés et par les multinationales. En effet, les questions relatives à la proximité géographique et à la diversification des sources d’approvisionnement conduiront à une réorganisation des flux commerciaux liés aux CVM dans le sens d’une régionalisation des échanges et à des changements au niveau de la division internationale du travail.

L’objectif de cette conférence-débat est de rassembler des contributions qui peuvent éclairer les acteurs de l’industrie financière et les décideurs économiques sur les défis face aux changements attendus dans la réorganisation des CVM et à leurs conséquences. Les questions posées tournent autour des opportunités à saisir, et des préalables à réunir pour pouvoir les exploiter. Elles touchent aussi aux risques à identifier et à gérer pour les secteurs, les investisseurs, les travailleurs et les Etats.

L’ATUGE propose aux intervenants une série que questions :