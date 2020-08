Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, mercredi 5 août, la liste des membres de la Commission d’encouragement à la production cinématographique pour l’année 2020.

Composée de personnalités du domaine culturel et cinématographique, la commission sera dirigée par Abderraouf Basti, en tant que président. Ce dernier est un homme politique et ancien ministre de la Culture qui avait également dirigé des institutions comme l’Etablissement de la Radiodiffusion et Télévision tunisienne (ERTT), et autres manifestations culturelles et artistiques dont le Festival international de Carthage et celui de Hammamet.

Les membres de la commission sont: Chawki Knis (producteur), Hinde Boujemaa (réalisatrice), Mohammed Frini (distributeur), Sihem Sidaoui (critique), Aymen Daboussi (écrivain) et Samir Zgaya, Directeur général du Département des arts scéniques et des arts audiovisuels au ministère.

Le ministère rappelle les textes de loi relatifs aux modalités de gestion du Fonds d’encouragement de la production et de l’industrie cinématographique et le décret qui fixe les prérogatives de cette commission. Cette dernière peut à titre exceptionnel inviter des experts tunisiens pour émettre leurs avis sur des questions relevant de leurs domaines de compétence.

Le président de la commission dirige les travaux de la commission. La direction générale des arts scéniques et audiovisuels assure le secrétariat permanent de la Commission, la conservation et le suivi des demandes de subventions et d’encouragement.

Cette commission consultative a pour mission d’examiner des dossiers de demande de subventions d’encouragement qui lui sont soumis et de proposer le montant des subventions d’encouragement qui peuvent être accordées aux projets de films cinématographiques retenus.

La subvention d’encouragement est accordée par décision du ministre chargé de la Culture après avis de la Commission.