Le Conseil des ministres, tenu jeudi 6 août au Palais du gouvernement à la Kasbah, a approuvé l’obligation du port des masques sanitaires dans un certain nombre d’espaces, qui seront déterminés sur décision du ministre de la Santé dans la période à venir. C’est ce qu’indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Présidé par le chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Elyès Fakhfakh, la CM a décidé de multiplier les campagnes de sensibilisation à la nécessité de prévenir la contamination par le coronavirus, louant le travail déployé par la salle d’opérations chargée du suivi de l’évolution de la situation sanitaire ainsi que du travail du comité scientifique au ministère de la Santé.

Fakhfakh a dans ce sens réitéré la nécessité de rester vigilant dans le suivi de l’évolution de la situation sanitaire suite à l’augmentation du nombre des cas de contamination importés.

Par ailleurs, le Conseil a souligné l’impératif d’assurer la coordination entre les différents intervenants pour faire face au phénomène de la migration irrégulière, et de prévoir des peines plus sévères contre les réseaux qui organisent ces opérations.

Consacré à l’examen de la situation générale dans le pays, le Conseil a tenu à exprimer la solidarité de la Tunisie avec le peuple libanais, après la tragédie qui a secoué le pays le Liban, suite à la double explosion qui s’est produite mardi dans le port de Beyrouth.

Par ailleurs, le Conseil a approuvé les projets de lois et décrets gouvernementaux suivants:

1- Un projet de loi relatif à l’approbation de la convention de financement conclue à Rome le 10 février 2020 entre la Tunisie et le Fonds international du développement agricole (FIDA) pour contribuer au financement du projet d’intégration économique, sociale et solidaire dans le gouvernorat de Kairouan.

2- Un projet de loi relatif à l’approbation de l’accord de prêt conclu le 15 juin 2020 entre la Tunisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), au titre du premier financement de la politique de développement d’urgence pour la résilience et le relèvement.

3- Un projet de loi relatif à l’approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 13 juillet 2020 entre la Tunisie et l’institution allemande de crédit pour la reconstruction, pour financer le programme d’appui aux réformes du secteur public (première étape).

4- Un projet de loi organique relatif à l’approbation de l’adhésion de la Tunisie à la convention n° 187 sur le cadre promotionnel de la santé et de la sécurité professionnelles, adopté par l’Organisation internationale du travail (OIT) à Genève le 15 juin 2006.

5- Un projet de loi organique relatif à l’approbation de l’adhésion de la Tunisie à la Convention n° 129 sur l’Inspection du travail dans le secteur agricole, adopté par l’OIT à Genève le 25 juin 1969.

6- Un projet de loi relatif au traitement des situations d’endettement excessif des personnes physiques.

Projets des décrets gouvernementaux:

1- Un projet de décret gouvernemental relatif à l’approbation de l’annexe n° 2 pour le contrat de concession et le cahier des charges, relatifs à la création et à l’exploitation de l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet, et à l’annexe numéro 2 pour le contrat de concession et le cahier des charges pour l’exploitation de l’aéroport international de Monastir-Habib Bourguiba.

2- Un projet de décret gouvernemental relatif à l’approbation de l’annexe n° 3 du contrat de concession et du cahier des charges relatif à la création et l’exploitation de l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet, et sur l’annexe n° 3 du contrat de concession et le cahier des charges relatifs à l’exploitation de l’aéroport international de Monastir-Habib Bourguiba.

3- Un projet de décret gouvernemental relatif à la création d’un conseil national de la formation, et de développement des compétences et du réseau des institutions et structures publiques de formation, et de la fixation de ses modalités.

4- Un projet de décret gouvernemental relatif à l’approbation des rapports finaux de la Commission d’enquête et d’identification des domaines de l’Etat dans le gouvernorat de Gafsa (délégations d’El Guettar et d’Om Larayes).

5- Un projet de décret gouvernemental relatif à l’approbation des rapports finaux de la Commission d’enquête et d’identification des domaines de l’Etat dans le gouvernorat de Nabeul (délégations Hammamet et Takelsa).

6- Un projet de décret gouvernemental relatif à la création d’une unité de gestion par objectifs au ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors pour suivre le projet de développement de la gestion du budget de l’Etat et de définir son organisation et ses modalités.

7- Un projet de décret gouvernemental portant révision du décret n° 3502 de 2014 du 17 septembre 2014 relatif à la création d’une unité de gestion par objectifs au ministère du Tourisme pour mettre en œuvre un projet de développement de la gestion du budget de l’Etat et de définir son organisation et ses modalités de fonctionnement.

8- Un projet de décret gouvernemental relatif à la nomination d’un membre au Comité national contre le terrorisme.

9 – Un projet de décret gouvernemental relatif à la fixation des conditions et des procédures pour bénéficier de l’aide circonstancielle au profit des médias du secteur privé afin de faire face aux répercussions découlant des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus.

A l’issue de ses travaux, trois communiqués ont été exposés sur l’équilibre du projet du budget de l’Etat pour l’année 2021, sur la situation sanitaire et sur l’état de l’approvisionnement au cours de la période à venir.