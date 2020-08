Le programme ” Formation et intégration professionnelle des jeunes en Tunisie ” a permis, depuis son lancement en 2013, de développer les capacités techniques de 5 234 jeunes, (54% sont des femmes) avec des débouchés sur un double-diplôme dans les secteurs public et privé, a indiqué un communiqué publié, mercredi 5 août, par le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Ce programme, mis en œuvre par Swisscontact-Tunisie, sous la tutelle du ministère de la Formation professionnelle et qui se poursuit jusqu’en 2021, a contribué à établir un partenariat effectif entre les secteurs public et privé, et de mettre en place plusieurs filières de formation visant à améliorer l’employabilité des diplômés dans un certain nombre de secteurs et de spécialités de formation, dont le secteur des services et le secteur agricole.

Le programme a en outre pu instaurer une plateforme de formation à double-diplôme entre le public et le privé en matière de formation technique et une mise à niveau des structures technologiques des centres de formation professionnelle, ainsi que le renouvellement des approches pédagogiques dans le but de booster l’employabilité des diplômés, lit-on de même source.

A cet égard, plusieurs accords visant la formation à l’intégration ont été signés, le dernier en date dans le secteur agricole, conclu dans l’objectif de développer la formation en alternance, de permettre aux formateurs de maîtriser la technologie de pointe au sein des institutions partenaires, ainsi que de recruter un nombre important de diplômés des centres, au terme de la période de formation, selon le communiqué.

Présidant mercredi, les travaux du comité de suivi du programme, “Formation et intégration professionnelle des jeunes en Tunisie “, le chef de cabinet du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Riadh Choud, a souligné que le programme en question vise à promouvoir l’employabilité des jeunes, notamment dans les régions à fort taux de chômage, à assister les chercheurs d’emploi dans leur intégration dans la vie économique, et à soutenir les partenariats public-privé.

La réunion du comité a également été consacrée à l’examen des grandes lignes de la vision future du programme de coopération tuniso-suisse, à établir un plan d’action pour assurer la pérennité du système, à préserver les acquis réalisés et à assurer la pérennité des bonnes pratiques, en coopération avec tous les partenaires, dans le cadre du soutien au partenariat entre les secteurs public et privé, conclut le communiqué.