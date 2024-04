Une cérémonie a été organisée, vendredi, au centre de formation et d’apprentissage Bach Hamba à Sfax, pour la remise des certificats de technicien en maintenance industrielle à un groupe de 31 stagiaires ayant bénéficié d’une formation conçue par le groupe mondial Bosch.

Il s’agit de la première promotion de techniciens qui suivent cette formation spécialisée depuis février 2022 dans la région et reçoivent chacun un certificat professionnel du géant industriel Bosch qui leur permettra d’intégrer le marché national et international du travail, en plus du diplôme délivré par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le directeur du centre, Mohamed Abdelmoula a indiqué à l’Agence TAP que cette formation s’inscrit dans le cadre d’un projet de coopération tuniso-allemande, précisant que 300 jeunes bénéficient, actuellement, d’une formation en maintenance industrielle au sein du centre.

Ont été présents à cette cérémonie, des représentants du ministère de l’emploi, de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle, du groupe Bosch ainsi qu’une équipe de l’Agence de développement de l’Union africaine-NEPAD qui visite le centre Bach Hamba dans le cadre du renforcement de l’échange de formateurs et des programmes de formation.