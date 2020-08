Le taux d’avancement de la récolte du raisin de table dans la délégation de Regueb (Gouvernorat de Sidi Bouzid) a atteint 90%, indique à l’agence TAP Mourad Mabrouki, chef de service au Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA).

Selon la même source , la superficie totale du secteur du raisin a atteint 968 ha pour la saison 2019/2020. La production pour cette saison s’élève à 23705 tonnes contre 21 mille tonnes pour la saison 2019/2018 et 20 mille tonnes pour 2017/2018.

Environ 90% de la superficie de la culture du raisin de table du gouvernorat de Sidi bouzid se trouve dans la délégation de Regueb, la partie restante est repartie dans les délégations de Jelma, Meknassy, et Mazouna.

Les différentes variétés cultivées dans la région à l’instar de victoria ont enregistré un saut qualitatif grâce à l’utilisation des techniques modernes et des moyens d’irrigation maîtrisés en plus d’un environnement propice aux spécificités de la culture du raisin.

Par ailleurs, les agriculteurs ont fait savoir que le secteur de la culture du raisin présente quelques problèmes comme le manque de mains d’œuvre qualifiées, la mauvaise gestion des techniques agricoles en plus de l’utilisation excessive des engrais chimiques et de l’irrigation.

Ils ont appelé à mettre en place une stratégie pour faire face aux difficultés d’exportation dont de la mise en place de plateforme d’exportation selon les critères internationaux.