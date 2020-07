L’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, a salué, mercredi 29 juillet 2020, la réussite de la Tunisie dans sa lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus grâce, a-t-il-dit, aux mesures anticipatives adoptées par le gouvernement tunisien.

Dans une déclaration à la TAP à l’occasion de la distribution, mercredi, à l’hôpital Ibn Al-Jazzar à Kairouan d’aides médicale en présence du gouverneur de la région, Mohamed Bourguiba et de l’attaché militaire au Département américain de la Défense, Blome a indiqué que “tous les pays sont confrontés à des défis sans précédent face au Covid-19, mais la Tunisie a réussi à accumuler les succès dans sa lutte contre cette pandémie et la prévention de sa propagation “.

“Les Etats-Unis d’Amérique continueront à soutenir les efforts du gouvernement tunisien dans sa lutte contre la propagation du Covid-19”, a-t-il affirmé dans une allocution prononcée à cette occasion.

Il a ajouté que la majorité de l’aide médicale remise à l’hôpital Ibn Jazzar a été achetée auprès de l’entreprise “Consomed” dans le gouvernorat de Kairouan, dont les employés se sont cantonnés à l’intérieur de l’usine durant la période de quarantaine, pour produire des milliers de ces fournitures dans le but de se protéger et de protéger la population tunisienne en général”.

A noter que cette aide consiste notamment en des combinaisons de protection, des masques et du matériel de stérilisation, d’une valeur de 50 mille dollars, et s’inscrit dans le cadre d’un don du Département américain de la Défense d’une valeur de 400 mille dollars, qui bénéficie à 4 hôpitaux dans les gouvernorats de Jendouba, du Kef, de Kairouan et de Médenine, ainsi qu’à l’hôpital militaire de Tunis et au ministère de la Santé.