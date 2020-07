La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a appelé, mercredi, le nouveau chef du gouvernement designé, Hichem Mechichi à former une équipe gouvernementale restreinte de compétences, loin de la politique des quotas.

Dans un communiqué, la CONECT a également suggéré à Mechichi de maintenir les ministres qui ont prouvé leurs compétences à leurs postes et d’élargir les concertations à tous les partis politiques afin de faire face à la crise économique actuelle et d’engager les grandes réformes.

Exprimant son soutien au nouveau chef du gouvernement, la confédération a appelé tous les partis et les forces politiques ainsi que les organisations nationales à se tenir à l’écart des différends et de garantir au prochain gouvernement les conditions favorables à même de traiter les différents dossiers socio-économiques en suspens et de faire face à la crise économique actuelle.

Le chef du gouvernement désigné par le président de la République, Hichem Mechichi, a démarré, lundi dernier, les consultations liées à la formation du nouveau gouvernement.