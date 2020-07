Un accord de partenariat a été signé mardi entre la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) et l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI), stipulant le renforcement de la coopération entre les deux parties pour une durée de 5 ans renouvelable.

L’accord en question signé par le président de la HAICA, Nouri Lajmi, et la directrice de l’IPSI, Hamida El Bour, vise à fixer un cadre officiel pour la coopération scientifique entre les deux parties dans le domaine de la régulation des médias audiovisuels.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, El Bour a précisé que les dispositions de l’accord concernent la réalisation de projet de recherche commun et encouragent les étudiants et les chercheurs à préparer des mémoires de master et des thèses de doctorat sur des sujets proposés en coordination entre les deux parties signataires de l’accord.

Il est également question d’effectuer des stages d’études et des sessions de formation à l’intention des journalistes et étudiants de l’IPSI sur la promotion d’une information crédible et les techniques d’investigation

L’accord a été signé lors de la cérémonie de clôture de l’année universitaire à l’IPSI. Les lauréats parmi les étudiants ont été honorés en présence des cadres universitaires et administratifs de l’institut.