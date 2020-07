A la suite d’une accélération des contaminations, avec un total de 20.887 cas dont 316 décès, et 1444 enregistrés au cours des journées de samedi et dimanche derniers. Les autorités marocaines ont décidé de nouvelles restrictions de déplacements vers et à partir de 8 grandes villes du pays dont la capitale Casablanca, la ville de Marrakech et Tanger.

Parallèlement les autorités ont durci le ton sur le respect de l’obligation de port de masque et ont averti que les contrevenants risqueraient des peines d’emprisonnements et (ou) d’amendes de 300 à 1.300 dirhams.

Les autorités marocaines ont également annoncé que la prière de l’Aid EL Adha ne pourra pas avoir lieu dans les mosquées.