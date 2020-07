Bac 2020 : Ouverture des candidatures pour les bourses universitaires en Tunisie et à l’étranger 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce l’ouverture des candidatures au profit des lauréats du baccalauréat 2020, afin qu’ils poursuivent leurs études dans les classes préparatoires en France, dans les universités françaises et allemandes, et à l’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques en Tunisie, et ce du 28 au 30 juillet 2020.

Les candidatures des lauréats à l’examen du baccalauréat 2020 sont exclusivement admises sur le site d’orientation universitaire (www.orientation.tn). Les résultats seront annoncés via le même site, à la date du 5 août prochain, selon un communiqué publié récemment par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les lauréats souhaitant postuler doivent obtenir leurs mots de passe par SMS, le mardi 28 courant, ou bien le 29 juillet courant sur l’adresse (https://login.orientation.tn/).

Les candidats seront sélectionnés à travers un concours qui se base principalement sur les résultats de la session principale de l’examen du baccalauréat 2020, à la condition que la moyenne finale soit supérieure ou égale à 16 sur 20 pour les spécialités des mathématiques, des sciences techniques et des sciences expérimentales, et pas moins de 14 sur 20 pour la section littéraire. L’âge du candidat ne doit pas dépasser les 20 ans en octobre 2020.

Les personnes admises à ce concours bénéficieront de bourses universitaires dont le nombre a été déterminé en fonction du nombre de places disponibles à chaque établissement, soit 80 bourses à l’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques en Tunisie (Mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur), 40 bourses à l’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques en Tunisie (Physique, chimie et sciences de l’ingénieur), 20 bourses pour la phase préparatoire aux études d’ingénieur en France, deux bourses à l’Université de la Sorbonne pour la licence en langue, littérature et civilisation françaises, une seule bourse à l’Université de la Sorbonne pour la licence en sciences sociales, et 24 bourses pour les études d’ingénierie en Allemagne.

Pour rappel, le taux de réussite global de la session principale du baccalauréat 2020 a été de 27,73%, tandis que la meilleure moyenne nationale a été de 20,15 sur 20 -obtenue par Ahmed Kalala inscrit à la section mathématiques au lycée pilote de Monastir.