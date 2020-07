Le marché boursier a clôturé la séance de lundi 27 juillet 2020 sur une note quasi-stable. Le Tunindex a gagné 0,01%, à 6 597,49 points, dans un volume total 2,311 millions de dinars (MDT).

Selon les données publiées sur le site de la Bourse, le titre UADH a réalisé la plus forte hausse de la séance avec une montée de 3,90% à 1,33 dinar (D).De même, le titre STAR a augmenté de 2,91% à 106 D suivi de titre OTH qui a réalisé une progression de 2,68 % à 10,70 D.

Dans le vert, les titres SITS et Tunis RE ont gagné respectivement 2,57% et 2,14% pour clôturer à 2,39 D et 7,15 D.

Le titre ICF a baissé de 5,29% à 54,75 D. De même, le titre AMS a réalisé une chute de 4,16% pour clôturer la séance à 0,46 D suivi de GIF qui a réalisé une baisse de 3,70% à 0,52 D. Toujours, dans le rouge, le titre ELECTROSTAR a régressé de 3,07% à 1,26 D.