Les blocs parlementaires ont présenté au président de la République, Kaïs Saïed, leurs candidats à la primature, dans le cadre des concertations pour désigner la personnalité la plus apte à former le gouvernement, conformément à l’article 89 de la Constitution de 2014.

Le nom du futur chef du gouvernement sera, probablement, annoncée samedi 25 juillet, au terme du délai constitutionnel fixé à dix jours.

En effet, cité par l’agence TAP, le porte-parole du mouvement Ennahdha (54 sièges), Imed Khemiri, a affirmé que sa formation politique a proposé les noms de Khayam Turki (ancien secrétaire général adjoint du Forum démocratique pour le travail et les libertés – Ettakatol) et Fadhel Abdelkefi (ancien ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale).

Ces deux candidats auraient également été proposés par le parti Qalb Tounes (27 sièges), selon une source au sein du parti.

Le président du bloc Watania (11 sièges), Hatem Mliki, a déclaré, jeudi 23 juillet, que son groupe parlementaire a proposé au chef de l’Etat quatre candidats, à savoir Hatem Mliki et Ridha Charfeddine (appartenant au bloc), Fadhel Abdelkefi et Hakim Ben Hammouda.

Le Courant démocrate et le mouvement Echaâb, qui forment ensemble le Bloc démocratique (38 députés), ne sont pas parvenus à s’accorder sur un candidat pour la présidence du gouvernement. De ce fait, ils ont proposé plusieurs noms: Mohamed Abbou (ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption), Ghazi Chaouchi (ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières), et Mohamed Hamdi (ministre de l’Education).

Le mouvement Echaâb s’est, quant à lui, abstenu de présenter des candidats pour la présidence du gouvernement. Le parti s’est contenté d’adresser au président de la République une correspondance qui comprend les critères auxquels le futur chef du gouvernement devrait répondre, selon le secrétaire général du parti, Zouheir Maghzaoui, cité par la TAP, lundi 24 courant.

S’agissant du parti Tahya Tounes, le député Walid Jalled a fait savoir, jeudi 23 juillet, dans une déclaration médiatique, que son parti a proposé les noms de Hakim Ben Hammouda (ancien ministre de l’Economie et des Finances dans le gouvernement de Mehdi Jomâa), Fadhel Abdelkefi, Khayem Turki, Sonia Ben Cheikh (ministre de la Santé dans le gouvernement de Youssef Chahed) et Wadii Jeri (actuel président de la Fédération tunisienne de football).

Le bloc de la Réforme a, pour sa part, proposé les candidatures de Ghazi Jeribi (ministre de la Justice dans le gouvernement Youssef Chahed), Fadhel AbdelKefi, Khayem Turki et Ali Koôli (cadre bancaire et financier)…

Joint au téléphone par l’agence TAP, le président du bloc al-Mostakbal, Issam Bargougui, a souligné que les concertations menées avec la majorité des groupes parlementaires dans le cadre du choix des candidats à la présidence du gouvernement, ont abouti à la décision de soutenir les candidatures de Fadhel Abdelkefi et Khayam Turki qui font l’objet d’un large consensus en milieu parlementaire.

Il est à noter que le parti destourien libre (16 sièges) et la Coalition al-Karama (19 sièges) n’ont pas présenté de candidats.

Le chef de l’Etat avait adressé, le 16 juillet courant, une correspondance au président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), l’informant officiellement de la démission du chef du gouvernement Elyès Fakhfakh.