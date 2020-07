Le marché boursier a clôturé la séance de jeudi, 23 juillet 2020, en bonne mine. Le Tunindex a progressé de 0,18% à hauteur de 6 565,24 points dans un volume total de 2,238 millions de dinars (MDT).

La balance des variations a été tirée vers le haut affichant 24 hausses contre 18 baisses, selon les données de la Bourse de Tunis.

Dans le vert, le titre ICF a augmenté de 5,62 %, à 54,50 dinars(D). Les titres TGH et GIF ont progressé respectivement de 4,54% et 3,70% pour clôturer la séance à 0,23 D et 0,56 D. De même, le titre CELLCOM a augmenté de 3,09% à 4,99 D.

A la baisse, le titre UADH a régressé de 5,67% à 1,33 D. idem pour les titres SERVICOM et AMS qui ont chuté respectivement de 5,31% et 3,92% à 1,78 D et 0,49 D. TUNISAIR cède 3,17% à 0,61 D. Le titre MPBS s’est replié de 2,85% à 3,74 D.