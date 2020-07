La Chambre de commerce tuniso-danoise est née; elle est présidée par Méhdi Ben Abdallah. Elle a été créée à l’initiative et avec le soutien des chancelleries respectives afin de mettre en place la plateforme adéquate pour contribuer à la création de relations fortes et pérennes entre les communautés d’affaires tunisiennes et danoises, d’assurer le renforcement de la promotion des opportunités d’investissement et de commerce entre les deux pays, et l’amélioration de l’intégration économique des entreprises danoises en Tunisie et tunisiennes au Danemark.

Vanessa Vega Saenz, ambassadeur du Danemark pour l’Algérie et la Tunisie, a salué la création de la chambre. Selon elle, «la création de la Chambre de commerce tuniso-danoise marque un pas important dans le renforcement des relations commerciales entre la Tunisie et le Danemark. Au nom de l’ambassade royale du Danemark, c’est avec un immense plaisir que je félicite les membres de la Chambre et que j’exprime mes vœux pour de fructueux partenariats en perspective».

Moez Mahmoudi, ambassadeur de Tunisie au Danemark avec résidence à Stockholm en Suède, dira pour sa part que «nous ne pouvons que nous réjouir de la naissance du chapitre tunisien de la Chambre de commerce tuniso-danoise. Celle-ci ne manquera pas de devenir une des pierres angulaires de la coopération entre la Tunisie et le Danemark et ce dans un contexte international où l’action diplomatique ne peut réussir sans l’apport des acteurs non-gouvernementaux. Les relations tuniso-danoises ne pourront qu’en bénéficier en se diversifiant et en voyant leur spectre s’élargir aux secteurs et activités économiques d’intérêt commun ».

Aders Torbol, consul honoraire de Tunisie au Danemark et président de la Chambre de commerce tuniso-danoise au Danemark s’est lui aussi réjoui de cette création déclarant en substance que «… La Tunisie et le Danemark ont beaucoup de choses en commun, ce qui donne un grand potentiel pour développer les relations économiques et de faire découvrir des nouvelles possibilités dans nos deux pays…».

Mehdi Ben Abdallah, président de cette nouvelle organisation, a fait part de son enthousiasme pour le lancement de cette Chambre. «…Il y a une synergie constructive à créer entre les deux pays dans les secteurs de l’énergie, de l’économie verte, de l’agro-alimentaire, du textile, des nouvelles technologies… ».

Voici le reste du bureau directeur :