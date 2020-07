Le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, chargé d’expédier les affaires courantes, a reçu, mardi 21 juillet au palais du gouvernement à La Kasbah, une délégation de la société ” OMV “, l’une des plus grandes entreprises autrichiennes spécialisée dans la production et la commercialisation de pétrole, de gaz et d’énergie, et qui dispose d’une autorisation auprès du ministère de l’Industrie, pour exploiter le champ Nawara.

Dans un communiqué publié, mardi , par la présidence du Gouvernement, Fakhfakh a fait savoir que les travaux du projet de développement de Nawara ont déjà commencé en mettant l’accent sur la valeur des projets d’énergie industriels pour accélérer le rythme des investissements, développer l’économie nationale et améliorer le développement dans les régions.

Ont participé, à cette rencontre, le ministre de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique, Mongi Marzouk et l’ambassadeur d’Autriche à Tunis, Herbert Krauss.