Le CEPEX a appelé les entreprises désireuses de participer au salon “Première Vision” qui qui aura lieu du 15 au 17 septembre 2020 à Paris Nord Villepinte à s’inscrire au plus tard le 22 juillet 2020.

La maison de l’exportateur a précisé que ce salon sera aménagé sur trois espaces, à savoir “Première Vision Manufacturing” qui rassemble une sélection de fabricants spécialisés en fabrication de vêtements ( homme, femme, junior, enfant, puériculture, lingerie, balnéaire, sportswear, accessoires…) ; “Première Vision Leather”, espace dédié aux fabricants de chaussures et de sacs, et “Première Vision Accessories”, espace dédié aux fabricants d’accessoires.

Les places étant limitées, le CEPEX informe qu’il se réserve le droit de clôturer le recrutement des exposants tunisiens avant la date butoir (22 juillet 2020) dès que le nombre requis d’exposants est atteint.

Il a également précisé que compte tenu des circonstances particulières actuelles, la participation à l’édition septembre 2020 du Salon est réservée seulement aux sociétés qui ont participé aux éditions précédentes.

Il est a noter que le concept du salon sera revu, en septembre 2020, dans un format adapté aux protocoles sanitaires requis par les autorités, et conçu pour faciliter la rencontre et le business entre acheteurs et exposants.