Le champion tunisien d’haltérophilie, Karem Ben Henia vient de regagner Tunis après avoir passé un stage d’une durée exceptionnelle de 130 jours en Azerbaïdjan.

“Je viens de passer le plus long stage de la ma carrière loin de mon pays et de ma famille en plus d’une semaine de confinement à Hammamet soit près de quatre mois et demi”, a-t-il déclaré à la TAP.

Ben Henia et ses coéquipiers de la sélection de Tunisie sont retournés en Tunisie depuis une semaine et se trouvent actuellement à Hammamet où ils observent un confinement qui devrait prendre fin demain lundi.

La sélection nationale d’haltérophilie qui était du voyage à Azerbaijan comptait Karem Ben Henia, Aymen Bacha, Cheyma Rahmouni et Nouha Landolsi outre le sélectionneur égyptien Khaled Al Korani.

Les membres de la sélection qui avaient quitté la Tunisie en mars dernier pour un stage en Azerbaïdjan, avaient continué à s’entraîner quotidiennement, malgré la pandémie, mais à un rythme moyen, car n’ayant plus d’objectifs à court terme après le report des JO de Tokyo à 2021.

Karem ben Henia, rappelle-t-on, avait décroché le 28 janvier dernier la médaille d’or des 73 kg, à la coupe du monde d’haltérophilie, disputée à Rome et qualificative aux JO.