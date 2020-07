La Société tunisienne de Réassurance ” Tunis Re ” a réussi à garder, au premier semestre 2020, le même niveau de performance de 2019 malgré la crise sanitaire, et ce par la réalisation d’un chiffre d’affaires de 82,940 millions de dinars (MD).

Selon les indicateurs d’activités publiés sur le site du CMF, la société a enregistré, ainsi, un taux de réalisation de 52%par rapport aux prévisions ajustées pour l’année 2020.

Le marché étranger a réalisé, par zone, une progression de 1% pour atteindre 45 MD contre une légère baisse de 5% enregistré sur le marché domestique expliquée notamment par le ralentissement au niveau de la souscription des affaires, principalement pour les branches transport et aviation, ayant été directement impactées par la crise du COVID 19.

Pour l’activité Retakaful, elle a évolué au même rythme que l’activité ordinaire enregistrant, au 30 juin 2020, un chiffre d’affaires de 9,023 MD, soit au même niveau qu’au 1er semestre 2019.

De même, la charge de sinistre brute a augmenté de 15%, par rapport à la même période de 2019, expliquée par la survenance d’un sinistre (incendie) important, au cours du 1er semestre au niveau du marché domestique. Une bonne protection en rétrocession couvrant 55% de cette charge sinistre, permettant ainsi une amélioration de 6% de la charge sinistre nette, au 30 juin 2020.

Pour les produits financiers, ils ont enregistré une nette évolution de 12,6% par rapport au 30 juin 2019. Ces produits englobent les intérêts courus et non échus (pour les deux exercices 2019 et 2020). Ils ne tiennent pas compte des intérêts sur dépôts auprès des cédantes.