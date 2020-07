Le Conseil supérieur de l’investissement a approuvé, vendredi 17 juillet 2020, quatre grands projets d’investissement à vocation nationale, représentant un investissement global de l’ordre de 160 millions de dinars (MDT), et ce lors de la première réunion du Conseil, pour l’année 2020, tenue à La Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh.

D’après un communiqué publié par la présidence du gouvernement, ces projets, qui seront réalisés dans quatre gouvernorats dans le secteur de l’industrie des composants automobiles, permettront la création de 4 070 nouveaux postes d’emploi.

Le Conseil a saisi cette occasion pour examiner les problèmes fonciers qui entravent la réalisation de plusieurs projets nationaux.

Il a pris connaissance, aussi, du rapport d’activité de l’Instance Tunisienne de l’Investissement pour l’année 2019 et son programme pour l’année 2020.

Le Conseil a salué les efforts déployés pour améliorer la gouvernance des investissements et le climat des affaires en Tunisie, à même d’attirer davantage d’investissements étrangers et d’accompagner les entreprises tunisiennes et étrangères.

Fakhfakh a, de son côté, souligné l’impératif d’œuvrer davantage afin de réduire les difficultés économiques et administratives auxquelles font face les investisseurs, et de leur fournir toutes les facilités nécessaires pour qu’ils puissent exercer dans les meilleures conditions.