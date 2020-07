Dans un post Facebook, le président de Machrou Tounes, Mohsen Marzouk, indique que son parti, suite à la démission d’Elyès Fakhfakh, “propose la formation d’un gouvernement de compétences indépendantes des partis, dirigé par une personnalité indépendante”.

Pour lui, “toute tentative de reproduire le processus du gouvernement Fakhfakh constitue une idiotie et un crime dans la mesure où elle donnera, forcément, les mêmes résultats”.

Il appelle préserver le prochain gouvernement de “la pollution parlementaire” et de convenir de la nécessité pour la prochaine équipe gouvernementale de se consacrer, exclusivement, à servir le pays.

Dans ce cadre, Mohsen Marzouk préconise qu’aucun des membres dudit éventuel gouvernement ne se présente aux prochaines élections.

Mohsen Marzouk appelle également, dans ce sens, à l’organisation d'”une conférence de salut national” pour débattre des questions de la Cours constitutionnelle et de l’amendement des systèmes politique et électoral ainsi que des priorités économiques.

Marzouk estime que “c’est la seule manière d’assurer la stabilité gouvernementale et d’ouvrir des possibilités légales et pacifiques à même d’apporter le changement et le libérer le pays du système de gouvernance corrompu”.