Le mouvement Projet de la Tunisie (Machrou Tounes) affirme soutenir l’initiative de la Centrale syndicale (UGTT) sur le dialogue national, jugeant ” très important ” l’engagement des concertations au sujet de la crise économique qui a été provoquée par des ” tensions politiques “.

” L’initiative de l’organisation des ouvriers revêt une dimension politique, économique et sociale tout à fait particulière “, indique le parti dans un communiqué publié vendredi 20 novembre, ajoutant que cette action intervient suite aux appels répétés du mouvement Machrou Tounes et d’autres partis et organisations de la société civile pour entamer un dialogue national.

Tout en saluant le rôle important joué par l’UGTT en cette étape délicate, le mouvement Machrou Tounes a mis en garde contre toute tentative de vider cette initiative de son contenu, appelant à cesser de traiter la crise nationale qui secoue le pays avec une mentalité des ” manœuvres “.

Le président de la République, Kaïs Saïed, avait souligné jeudi la nécessité de renforcer la coopération entre toutes les parties pour faire sortir le pays de la situation actuelle. C’était au cours d’un entretien qu’il a accordé au secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Nourredine Taboubi, selon un communiqué publié par la présidence de la République.

Au cours de cette entrevue, consacrée aux derniers développements sur la scène nationale aux plans politique, économique et social, Saïed a mis l’accent sur l’impératif de placer l’intérêt de la patrie au-dessus de toutes les autres considérations et de répondre aux attentes du peuple tunisien”.