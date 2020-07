Le ministre de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises Salah Ben Youssef a examiné avec le Président du conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), Anis Jaziri les perspectives de développement de l’investissement africain pour que la Tunisie soit un portail vers le continent africain, a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Jaziri a indiqué, lors de cette rencontre qui a eu lieu jeudi à Tunis, que la Tunisie peut transformer cette crise issue de la pandémie du corona en une opportunité pour réaliser des paliers supérieurs de croissance économique, à travers l’attraction des investissements africains et le renforcement des relations de coopération et de partenariat avec les pays d’Afrique.

De son côté, le ministre a souligné l’importance de doubler les efforts pour améliorer le climat des affaires en Tunisie et promouvoir l’industrie tunisienne, en mettant l’accent sur les expériences tunisiennes réalisées dans plusieurs domaines, tels que la mise à niveau des entreprises, l’expérience de l’interlocuteur unique à l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), la transition industrielle à haut niveau technologique, et l’industrie intelligente qui se base sur la numérisation, la création, l’innovation et la haute valeur ajoutée.