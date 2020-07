Dans un post de ce matin (jeudi 16 juillet 2020), le ministre des Finances, Nizar Yaïche, a exprimé la volonté de son équipe de poursuivre le programme de son département jusqu’au bout… en allusion aux dernières actualités et à la démission de son gouvernement.

Il annonce dans ce post, comme si rien était, le programme des prochains jours / semaines du ministère des Finances :

1- Finaliser et annoncer les mesures de relance économique et de développement social : 50 mesures concrètes, structurées autour de 8 axes stratégiques, seront publiées dans les prochains jours

2- Mettre en place une Delivery Unit pour la mise en œuvre effective des mesures

3- Entamer, en parallèle, les travaux sur la loi des finances 2021

4- Poursuivre et faire aboutir les négociations avec les partenaires internationaux de la Tunisie

5- Avancer / traiter les dossiers prioritaires, notamment les entreprises publiques les plus critiques, les équilibres budgétaires, les participations de l’état, etc.

Toutes ces actions sont indispensables à la relance économique, à l’atténuation de la pression sociale, au financement du budget de 2020 et une meilleure préparation de la phase d’après.

Jusqu’au bout …