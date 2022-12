Les prix de l’énergie et des produits alimentaires sont sous l’emprise de mouvements erratiques. Les cours se dérèglent. La volatilité s’empare des marchés. Les pays en développement voient leurs finances publiques sous stress permanent. Les pays émergents également. Naturellement, ils usent des moyens de couverture classique.

Dans ce contexte, il devient pertinent d’explorer de nouvelles parades pour se préserver d‘une éventuelle dégradation des déficits. La thématique sera mise en débat avec le concours de sensibilités diverses, du monde académique, de l’univers de la finance, du monde politique et avec le FMI.

Un webinaire de circonstance

La problématique de la vulnérabilité des finances publiques face à la volatilité des marchés sera débattue lors d’un webinaire qui se tiendra mercredi 7 courant.

Cette initiative est conjointement parrainée par Samer Atallah, doyen de l’Ecole de commerce à l’université américaine du Caire, ainsi que par Ibrahim El Badawi, DG du Economic Research Forum (ERF). Ils seront entourés pour l’occasion par Jihad Azour, directeur du FMI pour la région MENA dont les Etats membres sont dans leur grande majorité concernés par le thème. De même que de Elina Ribakova, DG de l’Institute on International Finance. Et, last but not least, de Nizar Yaïche, Associé PWC et ancien ministre tunisien des Finances.

Les échanges ne manqueront pas d’intensité, nous le pensons. Le présent webinaire nourrit bien des espoirs d’autant qu’il intervient à quelques jours de l’examen par le Conseil d’administration du FMI du concours pré-consenti à la Tunisie. Nizar Yaïche, pour avoir connu le tourment des finances publiques dans le contexte de la crise du Covid-19, parviendra-t-il à amener le FMI à reconsidérer les termes de sa conditionnalité jugés trop sévères ?

Est-il envisageable de soulager les finances publiques en élargissant l’effet de base par l’activation du retour au dynamisme économique quand la pensée dominante penche pour le “Haircut“ des transferts sociaux?

Il s’agit donc d’un débat qui n’a pas révélé tout son potentiel.