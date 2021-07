Nizar Yaïche, anicien ministre des Finances dans le gouvernement Elyès Fakhfakh, a été nommé par le géant mondial de l’audit et du conseil PwC (présent dans 180 pays avec plus de 280 000 collaborateurs pour chiffres d’affaires de 45 milliards de dollars) dans sa Leadership Team qui opère à l’échelle mondiale.

C’est en tout cas ce que rapporte l’agence PR Factory qui assure que, outre ses responsabilités régionales dans le domaine de l’aide au développement, Yaïche interviendra également auprès des gouvernements et des administrations publiques pour affiner et mettre en œuvre leurs stratégies, notamment en matière technologiques et de transformation digitale.

Par ailleurs, PwC a récemment annoncé une nouvelle stratégie ambitieuse pour les 5 prochaines années…