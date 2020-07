La consolidation de la coopération bilatérale entre le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées notamment à travers la mise en œuvre du projet, “Voix et Leadership des Femmes en Tunisie” a été au centre d’une réunion jeudi, entre

la ministre de la Femme, Asma Shiri et la directrice de l’organisation Oxfam-Tunisie, Hela Gharbi.

Le projet “Voix et Leadership des Femmes en Tunisie”, lancé par Oxfam, qui bénéficie des financements du ministère canadien des Affaires mondiales, œuvre à soutenir les organisations actives dans le domaine des droits des femmes et des filles et à encourager les initiatives visant à les protéger et à soutenir leurs droits durant la crise du Covid-19.

A cette occasion, Shiri a souligné la nécessité de renforcer l’adhésion du département de la Femme dans ce projet, dans le cadre de l’orientation du ministère vers le soutien à l’initiative économique, au leadership des femmes dans divers domaines, et ce, afin d’instaurer le principe de l’égalité des chances entre les deux sexes.