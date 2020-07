Les contours de la stratégie du gouvernement relative à l’accompagnement et le soutien des entreprises industrielles pour sortir de la crise COVID-19 a été au centre d’une visioconférence organisée mardi, par l’équipe Business France sur le thème “le secteur industriel en Tunisie : la stratégie de la relance économique et de la création des opportunités”.

Cette stratégie prévoit notamment la numérisation de l’administration, l’éradication de la bureaucratie et l’accompagnement des entreprises sinistrées par la propagation de la pandémie du coronavirus, à travers l’installation d’un observatoire de vigilance pour le suivi des PME et la mise en œuvre en leur faveur d’un programme pour la préservation de leur pérennité, Salah Ben Youssef, ministre de l’Industrie et des PME, a évoqué, lors de cette visioconférence organisée en collaboration avec l’ambassade de France à Tunis, la contribution des entreprises françaises à la dynamisation du secteur industriel tunisien ainsi qu’à la création d’emplois en faveur des compétences nationales, surtout dans l’industrie automobile et le secteur des composants aéronautiques.

Il convient de rappeler que la France est le premier partenaire économique et industriel de la Tunisie, de par le nombre des entreprises françaises qui y sont installées, lesquelles sont estimées à 597 unités dont 245 entreprises actives dans le secteur du textile et de l’habillement, 95 dans les industries mécaniques et 83 dans les industries électroniques, employant au total 104 mille personnes.