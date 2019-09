Le ministère de l’Industrie et des PME et le groupement tuniso-espagnol “IDOM/BID Consulting” ont signé, mercredi 11 septembre à Tunis, un contrat concernant l’élaboration de la stratégie industrielle et d’innovation à l’horizon 2035.

Intervenant lors d’une cérémonie organisée à cette occasion, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a rappelé que ce projet, qui s’étalera sur une période de 9 mois, est financé par un don de la Banque africaine de développement (BAD) d’environ 671 000 euros.

Concrètement, il s’agit de mener des analyses minutieuses traduisibles en programmes gouvernementaux durant les quinze prochaines années, a précisé le ministre.

Et d’ajouter que l’objectif recherché est de mettre les bases d’une industrie tunisienne résiliente orientée vers le futur et capable de concrétiser les priorités nationales; à savoir la redynamisation de l’économie, la réduction du taux de chômage et des disparités régionales.

Ce projet permettra, également, d’évaluer les politiques industrielles actuelles et le système d’innovation, outre l’élaboration d’études comparatives avec cinq pays, à savoir le Maroc, le Chili, la Pologne, le Portugal et la République tchèque.

Le ministre a fait savoir, à cette occasion, que la première réunion du comité de pilotage composé des représentants des ministères, des structures publiques et des banques a été tenue, mercredi 11 courant, à l’issue de la signature du contrat.

Ce comité aura pour mission de d’accompagner le processus de réalisation de cette stratégie nationale et d’examiner la méthodologie de travail du groupement tuniso-espagnol.

Le contrat a été signé par le DG de l’infrastructure industrielle et technologique au ministère de l’Industrie et des PME, Kamel Oueslati, et le directeur du groupement IDOM.