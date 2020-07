L’Institut National de la Météorologie a annoncé, mardi, le lancement de sa première application Android gratuite, permettant de recevoir les prévisions et les alertes météorologiques instantanément.

Cette application, qui dispose des différentes données du site de l’INM, permet ainsi, d’anticiper les aléas météorologiques ( tempête, orage, …), en émettant une notification, a indiqué l’Institut lors d’un point de presse tenu, mardi, à Tunis.

L’INM a également, procédé à la refonte de son site web désormais plus ergonomique. Il propose ainsi, de nouveaux services à l’instar de la carte de vigilance météo conçue pour informer la population et les pouvoirs publics en cas d’apparition de phénomènes météorologiques dangereux en Tunisie. Elle vise à attirer l’attention de tous sur les dangers potentiels résultant d’une situation météorologique et à faire connaître les précautions pour se protéger.

Le site dispose même d’une rubrique destinée aux usagers de la mer et aux différents métiers de la marine et de la pêche qui leur permet de se renseigner sur les alertes météorologiques.

L’INM a également, prévu une autre rubrique”plages” dédiée aux estivants et aux amateurs des sports nautiques. Elle offre l’occasion de faire le point sur la météo de 29 plages tunisiennes.