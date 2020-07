La tunisienne Hela Guenguen, a remporté le prix des droits de l’Homme de l’Organisation allemande PRO ASYL pour l’année 2020 avec deux activistes allemands Marion Bayer et Hagen Kopp sur le réseau “Watch the med-alarm phone”.

Dans une déclaration, lundi à la TAP, L’activiste Hela Guenguen a indiqué que l’attribution de ce prix qui sera remis officiellement le 12 septembre au réseau “Watch the med-Alarm phone”, est “le couronnement des efforts déployés par ce réseau lancé en 2014, pour aider les immigrants bloqués en Méditerranée, et en reconnaissance de ses luttes pour sauver la vie des migrants et les protéger des violations des droits de l’Homme.

Hela Guenguen, étudiante tunisienne âgée de 26 ans, est active dans la société civile et le travail bénévole au sein de plusieurs organisations tunisiennes depuis l’organisation du Forum social mondial de 2015 à Tunis.

Le réseau “Watch the med-alarm phone” assure la communication entre les activistes de l’Afrique du nord et ceux de l’Europe et met à la disposition des réfugiés en haute mer dans la Méditerranée une ligne téléphonique, a indiqué Guenguen, affirmant que ce dispositif a contribué au sauvetage de milliers d’immigrants.

En recevant ces appels de détresse, les membres du réseau, alertent les autorités afin d’intervenir et secourir les migrants, ils organisent également des campagnes virtuelles pour faire pression sur les autorités compétentes afin qu’elles apportent une assistance aux migrants bloqués en haute mer.

L’activiste a indiqué à cet effet que l’initiative de lancement du réseau avait eu lieu en octobre 2014, après quelques mois du naufrage tragique d’un navire transportant plus de 300 immigrants, à proximité des côtes italiennes, en raison du refus des garde-côtes italiens d’intervenir pour les sauver malgré les appels de détresse lancés par ces migrants.

A noter que “Pro-Asyl” est une organisation allemande indépendante fondée en 1986 active dans la défense des droits des réfugiés et le soutien juridique des migrants.