Le chef de bureau de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Anis Al Fahem a exprimé, lundi, à Tunis, l’intention de son institution de soutenir la relance du secteur du tourisme en Tunisie, impacté par la pandémie de Covid-19.

Le représentant de la BERD en Tunisie a convenu, dans ce sens, avec le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mohamed Ali Toumi qui l’a reçu, au siège du ministère, de tenir une deuxième réunion dans les plus brefs délais afin d’examiner les moyens à même d’apporter le soutien financier nécessaire aux secteurs du tourisme et de l’artisanat durant l’étape à venir.

Depuis le démarrage de ses activités en Tunisie, en 2012, la Banque pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a contribué à la mise en place de 46 projets, avec un investissement estimé à 934 millions d’euros.