Le ministre des affaires étrangères, Nourredine Erray s’est entretenu, samedi au téléphone, avec le ministre libanais des Affaires étrangères et des Emigrés, Nassif Hitti.

Les deux parties ont, à cette occasion, passé en revue les différents aspects des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays, soulignant la volonté commune de les promouvoir davantage dans tous les domaines, selon un communiqué du ministère des affaires étrangères.

Les deux ministres ont également évoqué les conditions économiques et sanitaires en Tunisie et au Liban du fait des répercussions de la crise du Coronavirus et ont souligné la nécessité de renforcer la solidarité internationale et arabe pour faire face aux grands défis découlant de cette pandémie.

Ils ont, également, procédé à un échange de vues concernant le développement de la situation dans le monde et dans la région, soulignant la volonté de poursuivre la concertation bilatérale et auprès des différentes instances régionales et internationales au service des causes arabes et de manière à consolider les attributs de sécurité et de stabilité dans la région.