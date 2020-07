Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray a reçu, jeudi, un appel téléphonique de la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzâlez Laya au cours duquel les deux parties ont mis l’accent sur le caractère distingué des relations bilatérales et la volonté politique qui anime les deux pays de les hisser au plus haut niveau dans tous les domaines, en particulier dans les secteurs économique et commercial.

Le ministre s’est félicité, à cette occasion, de la dynamique positive qui caractérisent les relations tuniso-espagnoles et de l’appui de l’Espagne à la Tunisie au sein des institutions de l’union européenne.

Pour sa part, la ministre espagnole a exprimé la considération de son pays à la Tunisie pour les progrès réalisés sur la voie démocratique et politique, et sa volonté indéfectible de l’aider à surmonter les difficultés économiques et de développement qu’elle rencontre.

Au cours de cet entretien, les deux ministres ont exprimé leur aspiration à échanger les visites, à reprendre les réunions de haut niveau et à renforcer la coordination et la coopération économique au service des intérêts communs des deux peuples amis.

Ils ont, à cette occasion, procédé à un échange de vues sur des questions qui intéressent la région euro-méditerranéenne, en particulier l’immigration et le développement de la situation en Libye.